Раскрыта неожиданная причина объявления карантина в Подмосковье Минсельхозпрод Подмосковья: карантин по бешенству ввели в Люберцах из-за кошки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причиной введения карантина по бешенству в подмосковных Люберцах стала бездомная кошка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает агентство городских новостей «Москва».

Причиной введения карантина стала бесхозная кошка, которую подобрала женщина на улице и отвезла в госветклинику в Люберцах на осмотр. Там у кошки выявили бешенство, она была помещена на карантин, — приводит агентство сообщение министерства.

Как уточнил источник, уже были проведены поквартирные обходы владельцев домашних питомцев, которые восприимчивы к инфекции. В ходе этих мероприятий были вакцинированы семь животных (четыре кошки и три собаки). Кроме того, специалисты провели дезинфекцию и дератизацию.

С 15 февраля на территории города провакцинированы 32 кошки, 33 собаки, 37 лошадей и семь животных других видов. В настоящее время проведение вышеуказанных мероприятий продолжается. 28 февраля запланирована очередная выездная вакцинация по адресу: Люберцы, ул. Красногорская, около д. 14, — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел карантин в Люберцах по бешенству животных. Как отмечается, эпизоотический очаг находится в доме на Комсомольской улице, где располагается ветеринарная клиника. В городе запрещены ярмарки, выставки, связанные с перемещением животных, ввоз восприимчивых животных, отлов. Бывший главный государственный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru назвал введение карантина правильной мерой.