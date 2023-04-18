Раскрыта личность «казанского Брейвика», угрожавшего серией терактов Mash: автором Telegam-канала с угрозами массовых убийств в Казани оказался украинец

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автором Telegram-канала «Казанский Брейвик», который угрожал устроить массовые убийства в школе, мечети и колледже Казани, оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, проживающей в Кривом Роге украинец, известный под псевдонимом «Белая Роза», ранее уже пытался склонять к стрельбе татарстанских школьников, но на этот раз сам перешел к угрозам.

Согласно информации Mash, Овсюк удаленно вербовал отбившихся от рук подростков и предлагал им за небольшие деньги устраивать стрельбу в общественных местах. Одного из таких 14-летних школьников, готовивших теракт в одном из образовательных учреждений Казани, сотрудники ФСБ задержали в ноябре 2021 года. Дома у мальчика нашли пневматическую винтовку, а на компьютере обнаружили материалы, как переделать ее под огнестрел. Также в истории браузера у ученика хранились ссылки на страницы с рассказами о похожих нападениях. По данным Mash, задержанный школьник утверждал, что его куратором был некто «Белая Роза».

Хакеры пророссийской группировки Killnet подтвердили журналистам, что канал «Казанский Брейвик» в Telegram вел именно этот молодой человек. Киберзащитники предполагают, что за распространением анонимных угроз стоит ЦИПСО.

Ранее автор канала «Казанский Брейвик» пригрозил устроить тройное нападение в Казани 19 апреля. Он писал, что намерен транслировать атаки в прямом эфире. В постах он заявлял о намерениях повторить теракт норвежца Андерса Брейвика.