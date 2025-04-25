Раскрыта личность погибшего при взрыве автомобиля в Балашихе Погибшим при взрыве автомобиля в Балашихе мог оказаться случайный прохожий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб случайный прохожий, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам местных жителей, в Volkswagen Golf находился газовый баллон, который, вероятно, стал причиной взрыва.

Также проверяется версия о возможном заложенном самодельном взрывном устройстве. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших при ЧП не приводится. Все причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Позже появилось видео с места происшествия в микрорайоне Авиаторов. На кадрах можно заметить, что машина полностью объята пламенем, а крышу у нее, судя по всему, снесло взрывной волной. У припаркованной рядом легковушки разбиты стекла. Пожарные потушили огонь. Одной из версий была детонация самодельного взрывного устройства.

Один из очевидцев рассказал, что погибшего при взрыве машины отбросило к подъезду. Он добавил, что, по предположению пожарных, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания внутри автомобиля.

Ранее на территории «Москва-Сити» произошли три взрыва, после которых начался пожар. На территории около торгового центра «Афимолл Сити» загорелся автомобиль. По имеющимся данным, это случилось на парковке башни «Меркурий».