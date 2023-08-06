Раскрыта личность напавшего с гранатой на подростков на фурри-фестивале Напавшим на подростков на фурри-фестивале в Петербурге оказался 19-летний юноша

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напавшим с гранатой на подростков во время фурри-фестиваля в Петербурге оказался 19-летний молодой человек по имени Максим, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, он собирался отомстить участникам мероприятия, с которыми у него был конфликт.

Он взял с собой страйкбольную гранату и пришел с ней на фурри-фестиваль в Удельном парке. Дополнительно Максим начинил гранату перцовым газом. Однако совершить задуманное у него получилось не до конца.

Участники фестиваля заметили подозрительного мужчину в балаклаве с гранатой, который ходил вокруг. Его попытались повалить и отобрать опасный предмет, но Максим успел выдернуть чеку. Раздался взрыв. Злоумышленник пытался сбежать, воспользовавшись суматохой, но подростки быстро схватили его. Предварительно, ранения и ожоги получили несколько человек, в том числе и владелец гранаты. Его задержали и доставили в отделение полиции.

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