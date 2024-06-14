Раскрыта личность мужчины, который сбил девятерых человек Сбивший людей в Благовещенске мужчина раньше работал охранником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что сбивший девятерых человек на тротуаре в городе Благовещенске Амурской области ранее работал охранником. По данным канала, мужчину зовут Евгений Бакарюкин.

Канал пишет, что свой минивэн Suzuki Hustler мужчина купил в октябре 2023 года. Менее чем за год на нем накопилось три штрафа на общую сумму четыре тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске минивэн на полной скорости сбил девятерых человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. Тогда стало известно, что пятеро погибли, четверо пострадали, сообщает Telegram-канал Mash. Также, по предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетние.

До этого в ДТП в Подмосковье пострадал депутат Госдумы Алексей Езубов. Как сообщает РЕН ТВ, парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших. По данным канала, у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.