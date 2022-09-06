Раскрыта истинная причина пожаров в Рязанской области Глава Минприроды Козлов заявил, что 60% пожаров под Рязанью возникли по вине человека

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области

Порядка 60% лесных пожаров в Рязанской области произошли из-за неосторожного обращения с огнем, а также выжигания сухой травы, заявил в беседе с ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, МЧС собрало 31 материал, каждый из которых может указывать на поджоги лесов. Все они имеют признаки уголовного правонарушения.

60% лесных пожаров на территории Рязанской области произошли из-за неосторожного обращения с огнем и выжигания сухой растительности. 31 материал по фактам лесных пожаров, имеющим признаки уголовного деяния, <...> своевременно направлены в отдел по надзорной деятельности МЧС России, — поделился Козлов.

Он напомнил, что уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена ст. 261 УК РФ, согласно которой виновным может грозить до четырех лет лишения свободы. При этом к административной ответственности уже привлечены по меньшей мере 32 человека, 11 из которых являются должностными лицами.

Ранее утром врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар в регионе полностью локализован. Сейчас спасатели тушат тлеющие очаги, которые еще дымятся. Накануне он заверил, что противопожарная ситуация улучшилась и населенным пунктам ничего не угрожает.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил в беседе с NEWS.ru о том, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники использовали бензин и другие горючие жидкости.