Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Колыме Росавиация: двое пострадавших при крушении Ми-8 находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При крушении вертолета Ми-8 на Колыме в Магаданской области серьезные травмы получили два человека, они находятся в тяжелом состоянии, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Он также отметил, что один из пострадавших погиб, а всего на борту воздушного судна находились 20 человек.

По предварительным данным, на борту воздушного судна (ВС), выполнявшего рейс от прииска «Кварцевый» в Омсукчан, находились 20 человек. Из них, к сожалению, один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии, — сообщил он.

Кореняко отметил, что ЧП с вертолетом авиакомпании «Дальнереченск Авиа» произошло 14 марта около 03:30 по московскому времени. На место происшествия направлены экстренные службы. Также задействован транспорт повышенной проходимости, поскольку эвакуация людей затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник сообщил, что на борту потерпевшего крушение вертолета Ми-8 находились вахтовики. Воздушное судно рухнуло в районе Кварцевой горы, уточнил канал.

До этого Telegram-канала Mash уточнил, что пилоты вертолета успели сообщить диспетчерам об отказе двигателя на 13-м километре полета. По информации канала, Ми-8 попал в снежный заряд, его двигатель отказал и экипажу пришлось совершить экстренную посадку.