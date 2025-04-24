Раскрыт реальный срок «яичного грабителя» из Петербурга Прокуратура Петербурга сообщила, что срок за кражу яиц составил полтора года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие СМИ ошибочно сообщили, что «яичный грабитель» в Санкт-Петербурге получил огромный срок за кражу 140 яиц, пишет Мойка78. На самом деле реальный срок за кражу яиц составил один год и шесть месяцев, рассказали в прокуратуре города.

Суд назначил 34-летнему петербуржцу семь лет и семь месяцев лишения свободы по совокупности преступлений, включая наркотики и кражи. За сами яйца он получил один год и шесть месяцев, которые суммируются с основным сроком. Фактически «яичный грабеж» добавил к его уже имеющемуся сроку всего один месяц.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — отметили в прокуратуре.

Ранее в городе Надыме мужчина в нетрезвом состоянии угрожал подорвать местный магазин. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого.