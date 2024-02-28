Расколовший головы котят за пять тысяч рублей камчадал попал под статью Уголовное дело завели против камчатца, который убил трех котят молотком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Убивший трех котят житель села Усть-Хайрюзово стал фигурантом уголовного дела, передает краевое УМВД. 50-летний мужчина нанес животным удары молотком по просьбе 33-летнего знакомого и получил за это пять тысяч рублей.

Установлено, что в феврале 50-летний мужчина попросил своего 33-летнего знакомого за вознаграждение, пять тысяч рублей, избавиться от трех котят. Мужчина согласился и в квартире нанес каждому животному по несколько ударов в область головы молотком, что повлекло их смерть, — сообщили в полиции.

В полицию о случившемся сообщили местные жители. Они видели, как мужчина выкидывал трупы котов на ближайшую мусорку.

Ранее стало известно, что житель Ухты жестоко расправился со своим котом — скрутил его и намотал на руку. Неравнодушные люди призвали обратить на этот случай внимание, потому что у живодера есть еще собака. Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что против мужчины нужно завести уголовное дело и изолировать его от общества.

До этого житель поселка Первомайское в Ленинградской области, уроженец Кении, голыми руками разорвал попугая своей пятилетней дочери за то, что она не хотела назвать его в честь своей родины. После этого мужчина устроил погром в доме и пьяный без прав сел за руль автомобиля и уехал.