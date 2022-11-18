Расклеивавшую листовки с дискредитацией армии РФ женщину осудили в Рязани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Рязани привлекли к ответственности за то, что она расклеивала по городу листовки с информацией, искажающей задачи российской армии в ходе проведения специальной военной операции, сообщает «МК в Рязани». Местный суд оштрафовал ее за дискредитацию Вооруженных сил России.

На женщину завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину. Жительнице Рязани назначили наказание в виде административного штрафа. Постановление на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Пензенский суд ранее прекратил дело Альберта Герасимова по статье 20.3.3. КоАП из-за отсутствия состава правонарушения. До этого эксперты Минюста пришли к выводу, что фраза «Миру мир, войны не нужно — вот девиз отряда „Дружба“» — не является дискредитацией Вооруженных сил РФ и не побуждает противодействовать их использованию. Слова, которые изучали эксперты, были написаны синей и желтой красками на заборе бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

До этого Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии. В видеоинтервью он негативно отозвался о военной операции РФ на Украине. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал «действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».