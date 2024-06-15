«Шашки» привели к жесткому ДТП в Петербурге Игра в «шашки» привела к массовому ДТП на КАД в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игра в «шашки» стала причиной массового ДТП на КАД в Петербурге: водитель Nissan X-Trail резвился на дороге, но не справился с управлением, влетел в отбойник, а после в несколько машин. Одна из них перевернулась на крышу и пролетела еще несколько десятков метров. Видео столкновения опубликовали в Telegram-канале «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Помимо виновника ДТП, участниками аварии стали три Kia Rio и Volkswagen Polo — у транспорта серьезные повреждения. Несмотря на это, ни водители, ни пассажиры травм не получили. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства массового столкновения во время игры.

Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта в Петербурге. В результате ДТП пострадала девушка-фельдшер.

Ранее стало известно, что водителя Евгения Бакарюкина, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске, заключили под стражу на два месяца. Перед заседанием он попросил прощения у родственников погибших и заявил, что заслуживает самого сурового наказания. Всего жертвами стали пять человек: трое скончались на месте, двое — в больнице.