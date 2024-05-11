Расчленивший возлюбленную мужчина умер через три дня после задержания SHOT: в Оренбургской области умер убивший и расчленивший свою девушку мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель города Новотроицка в Оренбургской области, убивший и расчленивший свою девушку, умер спустя три дня после его задержания, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 40-летнего мужчину должны были арестовать.

В публикации уточняется, что новотройчанин скончался накануне из-за болезни. На протяжении нескольких лет мужчина страдал от туберкулеза.

Ранее жителя Новотроицка задержали по подозрению в убийстве возлюбленной. Сообщалось, что он расчленил труп девушки и спрятал части тела по всему городу. При этом мужчина сам сфотографировал труп и отправил изображение подруге. Правоохранители искали останки убитой вместе с задержанным.

Позднее соседка мужчины рассказала, что он был неадекватным и употреблял запрещенные вещества. Жительница Новотроицка утверждает, что он часто бил и оскорблял подругу. По ее словам, в день пропажи девушки пара не ссорилась, а мужчина выглядел обеспокоенным и «плакался» всем. При этом убитая неоднократно пыталась расстаться с сожителем, однако он запрещал ей уходить.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который 20 лет назад зарубил женщину топором в торговом центре столицы. Нападавшим оказался 44-летний житель Белгорода. Он хотел ограбить ювелирный магазин, однако ему помешала охранница.