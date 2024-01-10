Расчленителя мясника поймали в российском городе СКР задержал мужчину, расчленившего мясника из ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мясника в Донецке, сообщает СК по ДНР. В ближайшее время 37-летнему местному жителю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, 7 января мужчины мирно распивали алкоголь в квартире дома по улице Островского, пока между ними не возник конфликт. В итоге гость нанес хозяину удары ножом в область шеи, грудной клетки и спины. От полученных травм тот скончался на месте. Позже злоумышленник расчленил тело и сбросил части трупа из окна во двор жилого дома.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе», преступник выбросил тело жертвы с пятого этажа. По словам жильцов, убитый мужчина работал на местном рынке мясником, а в их доме снимал квартиру.

В конце декабря в Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту убийства матери участника специальной военной операции. По подозрению в совершении преступления в розыск объявлены двое граждан Узбекистана. Предполагается, что это мужчины 2001 и 1986 годов рождения.

О расправе над матерью военнослужащего в зоне СВО стало известно 26 декабря. Женщину из Набережных Челнов сначала убили, а затем расчленили ее тело. Причиной жестокой расправы могли стать деньги.