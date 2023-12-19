Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию украинских войск к северу от Артемовска

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) сорвали ротацию вооруженных сил Украины к северу от Артемовска, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. В качестве боеприпасов использовались осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды, которые разбросали осколки на сотни метров, уничтожая скопление противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артемовска, — заявили в Минобороны.

Воздушная разведка заметила области с большой концентрацией личного состава ВСУ, который проводил ротацию на передовых позициях. Эту информацию передали командному пункту гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты артиллеристов из числа десантников провели серию точных атак.

Ранее военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.