Расчеты минометов обратили в бегство разгружавшую боеприпасы группу ВСУ Расчеты минометов поразили разгружавшую боеприпасы группу украинских военных

Фото: МО РФ

Минометчики группировки войск «Запад» поразили группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. По словам старшего офицера батареи с позывным Береза, участок обработали с двух минометов и максимально быстро.

Движение боевиков ВСУ заметили наши разведчики. Парни дежурят днем и ночью. Возле «опорника» ВСУ группа военнослужащих разгружала боекомплект. С двух минометов отработали не больше 15 мин и накрыли весь квадрат. На видео с БПЛА было видно, что горит боекомплект, боевики разбегаются, бросают ящики, — пояснил он.

Ранее Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, прежде отозванного кабмином из парламента, заявил глава ведомства Рустем Умеров. По его словам, документ отредактирован с учетом всех замечаний.

Также стало известно, что некоторые жители Украины предпочитают откупаться от мобилизации. Так, британское издание Times выяснило, что украинцы отдают от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу. По его данным, граждане платят за изготовление фальшивых документов для пересечения границы, а также за услуги профессиональных проводников. Отмечается, что они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией.