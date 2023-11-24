Расчет «Града» сорвал ночную попытку ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сорвали ночную попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении, передает РИА Новости. ВСУ не смогли десантироваться благодаря слаженной и эффективной работе расчета установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», которым руководит командир боевой машины БМ-21 группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

[Обстановка] на фронте всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг — он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому, уничтожаем. И за нами, как говорится <...>, спокойно будет за нашими спинами, — рассказал Ротор.

Ранее сообщалось, что в России испытали отечественный высокоточный стрелковый комплекс Raptor калибра 338 LM российской компании BespokeGun (ООО «Московская оружейная компания»). Винтовка рассчитана на жесткие условия и имеет минимальную отдачу, высокую кучность и точность. Оружие было разработано и выпущено в короткий срок специально под боевые задачи и уже успешно используется бойцами.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, как боевая машина пехоты ВСУ стала давить своих военнослужащих в зоне СВО. На кадрах видно, как бронемашина наезжает на своих в лесополосе, пытаясь развернуться. Во время маневра несколько бойцов свалились с крыши машины, некоторые военные оказались под гусеницами.