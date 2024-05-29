Расчет «Града» обрушился на бойцов ВСУ в дельте Днепра МО: расчет РСЗО «Град» ликвидировал порядка 10 бойцов ВСУ в дельте Днепра

Фото: МО РФ

Расчет 122-миллиметровой РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал около 10 украинских военных на островах в дельте Днепра в Херсонской области, рассказала РИА Новости пресс-служба Министерства обороны России. Российские бойцы нанесли точный артиллерийский удар, подчеркнули в ведомстве.

Точным артиллерийским огнем по заданным координатам десантники-артиллеристы уничтожили из РСЗО «Град» около 10 украинских боевиков на позициях на островах в дельте Днепра, — указали в МО.

Уточняется, что расчету помогли подразделения беспилотных летательных аппаратов. Они позволяют корректировать стрельбу в режиме реального времени, чтобы оперативно нанести противнику огневое поражение.

Ранее стало известно, что уральские штурмовики группировки «Центр» применили так называемые «плащи-невидимки» во время ночных штурмов Северного и Тоненького. Командир взвода с позывным Призрак объяснил, что так им удалось прятаться от тепловизоров. Одной из главных проблем при штурме мужчина назвал незаметный подход к позициям противника. При таком раскладе «плащи-невидимки» являются необходимой амуницией, добавил он.