Расчет Д-30 разнес наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра МО: расчет орудия Д-30 уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ

Фото: МО РФ

На правом берегу Днепра на Херсонском направлении расчет артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости. Заряжающий артиллерийского расчета с позывным Сокол сообщил агентству, что основную опасность на линии боевого соприкосновения представляют дроны и артиллерия натовского 155-го калибра.

При этом российские военнослужащие считают, что оказанная Западом военная помощь не смогла повысить интенсивность артиллерийского огня ВСУ. Такое мнение высказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников с позывным Турист.

Пять выстрелов по позициям противника были произведены после получения координат цели от операторов беспилотника. Позже разведка подтвердила точное попадание в цель и уничтожение наблюдательного пункта противника вместе с личным составом.

Накануне стало известно, что крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Они запустили к месту разведанной цели в посадке дрон с подвешенным к нему осколочно-фугасным боеприпасом.