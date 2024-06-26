Раненные в перестрелке в Дербенте силовики раскрыли подробности теракта Раненные в Дербенте силовики сообщили, что террористы прикрывались гражданскими

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Раненные в ходе перестрелок в Дербенте сотрудники полиции, которые лежат в стационаре Дербентской центральной городской больницы, рассказали Telegram-каналу Readovka, что террористы прикрывались мирными жителями и выманивали их, обещая сдаться. По их словам, злоумышленники специально выходили на открытые многолюдные места, где силовики не могли открыть по ним огонь — они боялись задеть гражданских.

Один из силовиков рассказал, что по тревоге отправился на усиление и, приехав на точку, первым делом принял участие в спасении своего начальника, по которому прицельно били злоумышленники. Спасая коллег, попавших под огонь террористов, мужчина получил ранение в бедро.

Пока с ними бой вел, вытаскивали мы вдвоем раненых людей оттуда, они уже повезли, позиции взяли, расселись. Просто тупо вести бой на мирных жителей мы не имели права. Пока четвертого человека мы вытаскивали, мне тоже попали в бедро, — поделился он.

Он добавил, что террористы несколько раз кричали, что готовы сдаться, но, когда силовики выходили из укрытий, они открывали по ним огонь. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Еще один полицейский, который стоял в наряде и оказался прямо у синагоги на момент начала стрельбы, рассказал, что пошел на громкие звуки и сразу схлопотал четыре пули от одного из злоумышленников. Он добавил, что выбежал оттуда и перенаправил напарника в другую сторону.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. Группа лиц совершила нападение на православный храм, пост ДПС и синагогу. Погибли 20 человек, 46 пострадали, сообщили в Минздраве республики. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.