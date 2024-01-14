Раненого котенка рыси сняли с дерева в Петропавловске-Камчатском

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Команда по отлову и охотоведы Петропавловска-Камчатского помогли снять с дерева раненого котенка рыси, сообщил приют «Котофеево». Дикое животное отвезли в ветеринарную клинику, где врачи оказали ему необходимую помощь. Ночь котенок провел в приюте «Котофеево», ему выделили отдельную комнату.

В минувшие выходные команда по отлову КРОО «Доброе сердце» вновь помогла охотоведам осторожно, не причиняя вреда, снять рысь с дерева в черте города Петропавловска-Камчатского. На этот раз это оказался котенок рыси. Малыша усыпили и отвезли в ветеринарную клинику, так как на животе была обнаружена застарелая глубокая рана, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что малыш забрался высоко на дерево и свесился с него, удерживаясь передними лапами. В приюте отметили, что животное находилось в большом стрессе после происшествия, поэтому было принято решение о выпуске котенка на свободу. Доставка рыси в естественную среду состоялась успешно.

Ранее в подмосковном Можайске жители засняли, как рысь поймала лису. При этом жертва хищника практически не предпринимала попыток освободиться, хотя отчаянно била хвостом. В какой-то момент рысь заметила людей и отошла дальше к деревьям.