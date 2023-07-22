Раненный при обстреле в Запорожье журналист «Известий» вышел на связь Журналисту «Известий» Польшакову провели первую операцию после ранения в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист «Известий» Роман Польшаков, раненный в ходе обстрела в Запорожье, перенес операцию на стопе, сообщается в Telegram-канале издания. По словам военкора, врачи остановили кровотечение, теперь им предстоит извлечь еще три осколка из его тела.

Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета, — рассказал Польшаков.

Корреспондент также показал ранение оператора «Известий» Дмитрия Шикова. У него задеты мягкие ткани, уточнил он.

Как сообщалось ранее, военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела со стороны украинских военных вблизи населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Вместе с ним в машине находились и другие журналисты, они получили травмы. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал произошедшее большой трагедией для всех россиян. По мнению Слуцкого, погибший военкор и другие журналисты достойны почестей и наград.