Раненного сородичами тигренка спасли под Петербургом В хосписе для больших кошек в Ленобласти спасли лапу пострадавшему тигренку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В хосписе для больших кошек «Дом тигра» в Ленинградской области спасли лапу тигренку, пострадавшему от своих агрессивных сородичей, рассказала «360» основатель приюта Яна Олейник. По ее словам, взрослые тигры практически отгрызли лапу молодому хищнику.

К нам обратились за помощью. 1 января привезли ее к нам и положили в госпиталь дикой природы. Наши ветеринары до сих пор ею занимаются, — рассказала специалист.

Она пояснила, что на лапу установили специальную конструкцию, а затем провели операцию по наложению лоскута кожи. Хирургическая обработка проходила под общей анестезией, и процесс лечения пока продолжается.

Как уточнила эксперт, случаи агрессии животных к своим и чужим детенышам происходят регулярно. По словам Олейник, молодой тигрице, получившей имя Каталина, нужен постоянный уход, поэтому ее временно поселили в доме. Как только хищнице станет лучше, ее переселят в вольер.

Как уточняет издание, «Дом тигра» — это единственная организация в России, где содержат и оказывают помощь крупным кошкам, получившим серьезную травму или достигшим преклонного возраста. Сейчас в хосписе живут 23 зверя, в том числе 13 тигров. Ожидается появление на свет еще трех котят.

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