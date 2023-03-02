Раненного диверсантами мальчика прооперировали и отправили в Брянск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десятилетний мальчик, который получил ранение при нападении диверсантов на Брянскую область, был прооперирован. Об этом журналистам «Звезды» сообщил директор Новоропской школы, куда везли детей. По его словам, ребенка отправили в Брянск. Также ситуацию вокруг мальчика прокомментировал заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков.

Жизни ребенка ничего не угрожает, — подчеркнул он.

Как сообщалось прежде, диверсанты при нападении на Брянскую область расстреляли автомобиль, который вез детей к школьному автобусу. Водитель был убит, а мальчик получил ранения. При этом ребенок смог отвести двух ехавших вместе с ним девочек в безопасное место, а потом поймать попутку и покинуть место происшествия.

2 марта в Брянскую область пробралась украинская ДРГ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что диверсанты обстреляли в Любечане Климовского района движущийся автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее «классической провокацией». По его мнению, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».