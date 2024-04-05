Ранее судимый россиянин насильно удерживал в квартире 18-летнюю знакомую Житель Башкирии насильно удерживал в квартире 18-летнюю знакомую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии освободили 18-летнюю девушку из квартиры, в которой ее насильно удерживал малознакомый ранее судимый мужчина, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Отмечается, что молодые люди вместе употребили запрещенные вещества.

Информацию о незаконных действиях полицейским сообщили знакомые девушки. Она написала в мессенджере, что в интернете познакомилась с мужчиной, который пригласил ее к себе. В квартире они употребили запрещенные вещества, после чего хозяин начал вести себя неадекватно: закрыл дверь, забрал ключи и начал угрожать гостье ножом. При этом злоумышленник отобрал у нее телефон и вел видеотрансляцию, — написала Волк.

Как стало известно полицейским, друзья потерпевшей прибыли по адресу, который им сообщила девушка через мессенджер, но им никто не открыл. Тогда они обратились в полицию, и правоохранители оперативно приехали на место происшествия, после чего вступили в переговоры с неизвестным.

Когда тот ненадолго отвлекся и ушел в комнату, потерпевшая успела открыть дверь и впустить полицейских. При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников резаную рану руки, — говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленника задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств. Представитель МВД отметила, что собранные материалы переданы в органы для принятия процессуального решения.

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