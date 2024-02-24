Ранее судимый мужчина «заминировал» бар в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, который сообщил о том, что в баре на проспекте Просвещения заложена бомба, пишет 78.ru. Из заведения эвакуировали 60 человек, полицейские провели проверку.

Взрывчатых устройств в баре не обнаружили. Злоумышленника нашли на следующий день после происшествия, им оказался 34-летний ранее судимый безработный житель Бугров. О мотивах мужчины ничего не известно.

По информации издания, полицейские возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь подозреваемому грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс беременную женщину из-за ложных сообщений ее мужа о заминированном багаже. С борта эвакуировали 148 пассажиров и девять членов экипажа, вылет задержали на шесть часов. Жена звонившего рассказала сотрудникам, что за час до вылета поругалась по телефону с мужем, она сообщила ему, что улетает в Таджикистан к родителям. Это разозлило мужчину, и он заявил, что никуда не отпустит супругу.