Ранее судимый мужчина напал с ножом на прохожих в Краснодаре «Кубанские новости»: житель Краснодара ранил ножом прохожего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина с ножом напал на прохожих в Краснодаре, передает Telegram-канал «Кубанские новости». По его данным, правонарушителя задержали сотрудники полиции, однако подозреваемый успел ранить одного местного жителя, после чего напал на женщину и девочку.

Как пишет канал, ЧП произошло в районе хлопчато-бумажного комбината. Сначала подозреваемый ранил ножом прохожего на глазах у его жены и двухлетней дочери, потерпевшему удалось спрятаться в магазине. После этого краснодарец напал на других жителей города: женщину и девочку.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Полицейские установили, что мужчина ранее уже был судим, сообщает канал.

Ранее житель Красноярска напал на прохожего с ножом, чтобы проверить, можно ли им убить человека. Злоумышленника могут отправить на принудительное лечение, уголовное дело уже передали в прокуратуру для утверждения постановления о его дальнейшем направлении в суд для применения принудительного медицинского лечения.

До этого подросток из Севастополя напал с ножом на мать. 17-летний юноша вел дневник, в котором писал о мечтах убить и изнасиловать родительницу. Подросток после совершения преступления сбежал через окно, однако вскоре попался полиции в центре города, где просто гулял. На допросе юноша объяснил свой поступок тем, что поссорился с мамой.