Лидера скинхедов 90-х обвинили в пропаганде нацистской символики «Известия»: неонациста Разина обвинили в демонстрации фото со свастикой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу предъявил обвинение Андрею Разину в пропаганде и демонстрации нацистской символики, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным «Известий», речь идет о неонацисте по прозвищу Чибис. Он разместил в одном из мессенджеров изображение, на котором на его груди виднеется татуировка со свастикой.

Следственным отделом по Выборгскому району Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ <...> в отношении мужчины 1977 года рождения, ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение убийства. Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, — рассказали в ведомстве.

По месту проживания Разина были проведены обыски. На допросе петербуржец полностью признал свою вину.

Как уточняют «Известия», Разин ранее был судим и отбывал наказание по статьям о хулиганстве, кражах и разбое. За убийство он провел в тюрьме 14 лет. После выхода из мест лишения свободы Чибис создал группировку и пропагандировал ультраправые идеи, направленные против неславян, отмечает издание. Разин пропагандировал запрещенные идеи в 1990-е годы и регулярно нападал с сообщниками на иностранцев в Петербурге.

В конце октября в Москве сотрудники полиции задержали фотохудожницу Марионелу К., которая опубликовала на личной странице в мессенджере изображение с нацистской символикой. Девушка объяснила, что разместила картинку как мем. Суд оштрафовал ее на две тысячи рублей.