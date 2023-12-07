Рамки металлоискателей из брянской гимназии № 5 отправят на экспертизу

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Сотрудники полиции вынесли металлоискатели, установленные в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, они не сработали, когда вооруженная дробовиком 14-летняя школьница пришла в учреждение. Предполагается, что она спрятала огнестрельное оружие в тубус и прошла с ним в кабинет, где затем произошла стрельба.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, как полицейские выносят одну рамку с территории гимназии. По словам источников, она будет отправлена на экспертизу, чтобы установить причины несрабатывания металлоискателя. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла утром в четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса Алина, вооруженная ружьем «Бекас-3», зарегистрированным на отца, открыла огонь по одноклассникам. В результате происшествия погибла восьмиклассница Мария, еще пять учеников получили ранения. Отец устроившей стрельбу школьницы был вызван на допрос. Силовики выясняют, каким образом у его дочери оказалось огнестрельное оружие. Также сотрудники правоохранительных органов допрашивают сестру-близнеца Алины.