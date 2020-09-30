Ракова: продление каникул защитит московских школьников от COVID-19

https://static.news.ru/photo/304805f8-0344-11eb-8db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти приняли решение продлить плановые осенние каникулы на неделю для 64% из-за ситуации с коронавирусом, чтобы обезопасить детей и их родных. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников. Срок каникул в 16 дней был определён неслучайно — это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней, — сказала Ракова в интервью ТАСС.

Заммэра подчеркнула, что это плановые каникулы для 64% школьников, но они продляются на одну неделю.

К счастью, продолжила Ракова, у детей коронавирусная инфекция протекает гораздо легче, чем у взрослых, а иногда даже без симптомов. Однако сами дети опасны для окружающих, так как они переносят инфекцию. Согласно исследованиям, коронавирус чаще передают люди, у которых болезнь проходит без симптомов.

Заммэра предположила, что это связано с психологическим аспектом, так как бессимптомное течение болезни не пугает родственников и домочадцев заразившегося и они не соблюдают меры безопасности.

Школьники уходят не на дистанционное обучение — это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет. Конечно, мы не можем ограничить детей в походах в кафе. Но в классах около 20–30 человек, на переменах школьники общаются с другими классами — а это в среднем более 100 контактов. В кафе же дети, если и будут собираться, то с парой друзей. Соответственно, круг контактов удастся сократить, — добавила Ракова.

Заммэра ещё раз напомнила, что пандемия не закончилась, а поведение москвичей и соблюдение мер профилактики — главное средство борьбы с коронавирусом. Власти также обратились к родителям детей и просят их поговорить с ними о важности соблюдения санитарных норм, носить маски и избегать скопления людей.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее в Калининграде ввели запрет на проведение свадеб и корпоративов из-за COVID.