Ракова: количество выздоровевших в Москве от COVID-19 увеличивается

https://static.news.ru/photo/f453cba2-aae4-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве число выздоровевших от коронавирусной инфекции продолжает расти.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек, — привели слова Анастасии Раковой в ТАСС.

За прошедшие сутки в Москве умерли 56 человек, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. За всё время пандемии в столице умерли 3085 человек.

В России количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 171 пациента, всего по стране зафиксировано 6142 случая летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

При этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не исключает обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в России, писал NEWS.ru ранее.