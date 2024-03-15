Ракеты «Вампир» ВСУ сбили над российским регионом МО: средства ПВО уничтожили пять ракет РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки ВСУ на Белгородскую область около 17:00 мск в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба Минобороны России. В воздухе над территорией региона уничтожены снаряды РСЗО RM-70 «Вампир».

Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ. Он отметил, что городе Грайвороне есть одна пострадавшая. Местная жительница получила ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ее доставили в больницу в областном центре.

Также от главы Белгородской области стало известно об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела региона Вооруженными силами Украины. По словам Галдкова, погибший скончался от ранений в области брюшной полости и грудной клетки.

Кроме того, в Сети появились кадры последствий утреннего обстрела Белгорода. На снимках запечатлены поврежденные многоэтажки, в стенах видны дыры от снарядов, следы от осколков, во дворах стоят сожженные автомобили. Вместе с тем местные жители разместили в социальных сетях видеозаписи с последствиями атаки ВСУ.