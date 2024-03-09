Ракетную опасность объявили в российском регионе Старовойт: в Курской области объявлен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил граждан укрыться в помещениях. Также, по его словам, в небе над Курском работает ПВО.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал Старовойт.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ передавала, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Тульской области. Согласно информации военного ведомства, на место инцидента, произошедшего в ночь с 6 на 7 марта, выезжали экстренные службы.

До этого глава Воронежской области Александр Гусев также рассказал о сбитом дроне над регионом. Он отметил, что цель была уничтожена системой ПВО, обошлось без разрушений и жертв. Информацию о сбитом беспилотнике в скором времени подтвердило Минобороны: устройство было нейтрализовано в районе 07:00 мск.

1 марта Старовойт известил, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область беспилотником, в результате чего были обесточены три поселка. Без электричества остались населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино, уточнил он.