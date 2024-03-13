Ракетную опасность объявили в российском регионе МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщило МЧС по Белгородской области. В ведомстве призвали местных жителей по возможности не выходить из дома, а также не подходить близко к окнам.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в публикации.

Позднее в региональном министерстве добавили, что ракетная опасность объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах. Местных жителей также просят оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. По данным ведомства, это были дроны самолетного типа. Информация о возможных разрушениях не уточнялась.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории Глушковского района объявлена ракетная опасность. Глава региона призвал жителей покинуть улицы и пройти в укрытия, а тем, кто находится дома, он порекомендовал находиться в помещениях со сплошными стенами.