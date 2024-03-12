Ракетную опасность объявили в Белгородской области после налета дронов МЧС: ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области, сообщили пресс-служба регионального управления МЧС и губернатор региона Вячеслав Гладков. Местных жителей попросили укрыться в помещениях без окон, оставаться дома и не подходить к окнам.

Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность, — говорится в сообщении МЧС.

Гладков напомнил белгородцам о необходимости отойти от окон и укрыться в закрытых помещениях со сплошными стенами. Тем, кто сейчас находится на улице, губернатор посоветовал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Через восемь минут Гладков объявил об отмене сигнала о ракетной опасности.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района, при котором пострадали два мирных жителя. По его словам, мужчина получил легкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму. При этом система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов в небе.

Также днем 12 марта украинский беспилотник атаковал здание городской администрации в Белгороде. По последним данным, в результате удара пострадали четыре человека. На кадрах с места происшествия, распространившихся в соцсетях, видно, что в здании выбиты окна и двери.