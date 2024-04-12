Ракетную опасность объявили в Белгороде Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Режим ракетной опасности объявлен на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор призвал местных жителей не подходить близко к окнам, а также по возможности расположиться в помещениях без них и со сплошными стенами.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, — написал Гладков.

Глава Белгородской области призвал жителей региона укрыться в коридорах, ванных комнатах, туалетах, либо кладовых. Людям, находящимся на улице, рекомендуется спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом три дрона самолетного типа.

Также ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по Белгороду, при котором один беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их доставили в больницу.