Ракетную опасность объявили в Белгороде В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба мэрии города. Также воздушная тревога действует в Белгородском районе. Такое же предупреждение получили жители города Шебекино.

РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — сообщили власти.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также предупредил жителей о ракетной опасности в административном центре и муниципалитете. Глава региона попросил жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, — написал Гладков.

В ночь на 3 марта ракетная опасность в регионе также была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Воздушная тревога начала действовать около 01:45 мск, отбой ракетной опасности объявили в 03:30.

Днем 2 марта Гладков сообщал о сбитом беспилотнике ВСУ над селом Новая Деревня в Белгородском районе, где перед этим утром на окраине села Щетиновка было сброшено взрывное устройство с дрона. В тот же день губернатор рассказывал об обстрелах сел Богун-Городок Борисовского района и Новая Таволжанка Шебекинского округа. По словам Гладкова, в результате украинских атак ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, 2 марта около 19:30 мск над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ. За час до этого Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе сработала ПВО, которая сбила БПЛА в районе поселка Батрацкая Дача.