Ракетная угроза нависла над жителями Белгорода Гладков: в Белгороде объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам. Находящимся на улице людям необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал Гладков.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку на предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, для обстрела Украина использовала беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших среди мирного населения нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что российские средства противовоздушной обороны пресекли несколько попыток атаки украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен над Выгоничским районом, другой — над территорией Почепского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.