Ракетная опасность третий раз за ночь объявлена в российском регионе В Белгородской области третий раз за ночь объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области в третий раз за последние девять часов, сообщает пресс-служба мэрии города. Там призвали жителей оставаться дома и никуда не выходить без крайней необходимости.

Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Ранее в Губкинском и Старооскольском округах также была объявлена ракетная опасность. Местные жители разместили в социальных сетях видеозаписи с последствиями атаки ВСУ. На них можно увидеть балкон с выбитым остеклением. При этом на фоне виднеются столбы дыма. В объектив попал и горящий автомобиль. На многих кадрах видны локальные задымления, слышны звуки взрывов.

Днем в Белгороде и Белгородском районе включали сирену ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям укрыться в безопасном месте. Было известно о трех пострадавших в результате утреннего обстрела города. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер. У второго — посечено лицо осколками от стекла. К медикам также обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце, однако ложиться в больницу не захотела.