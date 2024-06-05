Ракетная опасность объявлена в Белгородской области Гладков: в Белгороде и Белгородском районе звучит сигнал ракетной опасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Режим ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей укрыться в подвалах.

Город Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — предупредил глава области.

Ранее система противовоздушной обороны уничтожила в Белгородской области два украинских беспилотника и одну противокорабельную ракету «Нептун». В пресс-службе Министерства обороны РФ отметили, что ВСУ атаковали регион 1 июня в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.

До этого Гладков объявил, что на пляж «Берега» в районе рынка в столице региона после работы системы противовоздушной обороны упали осколки. По его словам, на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. Пострадавших среди гражданских в результате обстрела не было.

Кроме того, в результате атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область загорелся храм Сергея Радонежского 1846 года постройки. Гладков уточнил, что вспыхнула кровля здания. Также два мирных жителя пострадали от осколочных ранений.