Ракетная опасность объявлена в Железногорске Старовойт объявил режим ракетной опасности в Железногорске

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Ракетная опасность объявлена в Железногорске и Хомутовском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал жителей уйти в укрытие, а за неимением укрытия — в ближайшее здание или подземный переход.

Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, — призвал губернатор.

Через пять минут режим ракетной опасности был отменен. Старовойт также предупредил об этом на своей странице, сопроводив сообщение подписью «отбой».

Ранее беспилотники ВСУ атаковали село Теткино Глушковского района. По словам Старовойта, повреждения получили инфраструктурные объекты связи, которые восстановили с помощью аварийных бригад.

До этого Старовойт рассказал об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Также обстреляли село Гордеевку в Курской области: повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Жертв удалось избежать.