Ракетная опасность объявлена в российском регионе Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Белгородской области и Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам. Находящимся на улице людям необходимо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), — написал он.

Днем в Белгороде уже была объявлена ракетная опасность. Тревогу отменили через 24 минуты. О пострадавших или разрушениях губернатор не сообщал.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины совершил атаку на предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, для обстрела Украина использовала беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв среди мирного населения нет.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны пресекли несколько попыток атаки украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен над Выгоничским районом, другой — над территорией Почепского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.