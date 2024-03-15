Ракетная опасность объявлена в двух округах Белгородской области Мэрия Белгорода: ракетная опасность объявлена в Губкинском округе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Губкинском и Старооскольском округах объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода. Власти призвали местных жителей по возможности оставаться дома.

Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в заявлении.

Ранее местные жители разместили в социальных сетях видеозаписи с последствиями атаки ВСУ. На них можно увидеть балкон с выбитым остеклением. При этом на фоне виднеются столбы дыма. В объектив также попал горящий автомобиль. На многих кадрах видны локальные задымления, слышны звуки взрывов.

Днем в Белгороде и Белгородском районе также включали сирену ракетной опасности. Губернатор региона рекомендовал жителям укрыться в безопасном месте. Было известно о трех пострадавших в результате утреннего обстрела города. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер. У второго — посечено лицо осколками от стекла. К медикам обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце, но от госпитализации отказалась.

Всего, по данным властей, над Белгородом и Белгородским районом было сбито семь снарядов системы залпового огня. В Минобороны России пояснили, что ВСУ применили РСЗО «Вампир».