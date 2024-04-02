Ракетная опасность объявлена в Белгородской области Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан уйти с улиц и спрятаться в безопасных местах.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — говорится в сообщении.

Ранее власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что в регионе действует система ракетной опасности, он призвал жителей области срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам. Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства, предупредил губернатор области.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы. Разрушений и пострадавших в результате инцидента не было, подтвердил градоначальник.