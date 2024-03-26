Ракетная опасность нависла над российским регионом Мэрия: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба мэрии города. Граждан призвали оставаться дома.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — написала пресс-служба.

Ранее четыре человека пострадали во время обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины, среди них — мужчина, который получил осколочное ранение грудной клетки. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Минобороны России оповестило, что российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали выпущенные ВСУ 22 ракеты над Белгородской областью. Уточняется, что это были реактивные снаряды РСЗО Vampire.

В ночь на 20 марта Гладков известил, что из соображений безопасности въезд в несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа с 20 марта будет ограничен по решению регионального оперативного штаба. Речь идет о территориях Козинки, Гора-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымено.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с разрушенными домами в селе Гуево Суджанского района после ночного обстрела. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, при этом три домовладения получили повреждения, также в населенном пункте перебита ЛЭП.