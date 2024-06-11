Ракетная атака угрожает российскому региону Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он также призвал граждан укрыться в подвале.

Город Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Накануне несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По словам главы региона, пострадавших нет, повреждены дома и постройки, временно без света остались жители села Петровка. Сообщалось об отсутствии связи в селах Солохи и Орловка.

Также Гладков заявил, что украинские БПЛА сбросили три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка. В результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения. При атаке никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал мирных жителей села Новая Наумовка, которые приехали копать огород, один мужчина погиб на месте, второй получил ранения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что страны Запада и Украина «играют с огнем», посягая на территорию России и ее безопасность. Таким образом она отреагировала на очередные атаки ВСУ на российские регионы.