Похожий на ракету предмет рухнул между двумя станицами на Кубани Оперштаб: неустановленное устройство упало на дорогу между станицами на Кубани

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На участок дороги между кубанскими станицами Павловской и Атаманской упало неизвестное устройство, сообщил оперштаб Краснодарского края. Глава Павловского района Роман Парахин заявил, что на месте разрушений и пострадавших нет. На опубликованных в Сети кадрах видно, что внешне упавшее устройство похоже на ракету.

На участке дороги между ст. Павловской и ст. Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства — сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего, — уточнил оперштаб.

В ведомстве добавили, что между станицами Ленинградской и Павловской временно перекрыли движение, чтобы уполномоченные органы могли провести необходимые мероприятия. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее сильный взрыв произошел в селе Петропавловка Воронежской области, в результате чего была повреждена целая улица, в месте прилета образовалась воронка. Губернатор региона Александр Гусев объяснил произошедшее аварийным сходом боеприпаса в Острогожском районе. В Минобороны РФ в свою очередь подтвердили, что инцидент случился во время полета самолета ВКС над Петропавловкой. В результате происшествия никто не пострадал.