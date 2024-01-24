«Ракета по побратимам»: Пегов о крушении Ил-76 с украинскими пленными Военкор Пегов предупредил украинцев о риске повторить судьбу пленных на Ил-76

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo обратил внимание, что украинские СМИ начали удалять публикации о том, что упавший в Белгородской области российской самолет Ил-76 с пленными украинцами могли сбить ВСУ. Он подчеркнул, что Минобороны РФ еще не озвучило официальную версию о причинах катастрофы.

Крушение самолета с украинскими военнопленными, которых везли на обмен, — это еще одна яркая иллюстрация того, что для киевских властей не существует такого понятия, как «свои». Каждый житель Незалежной — расходный материал в борьбе их западных хозяев против России. И если хозяину нужно, чтобы пленные не долетели, — рука украинца, запускающего ракету по самолету с побратимами, не дрогнет, — написал Пегов.

По мнению военкора, украинцам нужно понять, что рано или поздно они могут сами оказаться в таком самолете либо на месте того, кто наносит по нему удар. Он предложил гражданам Украины самим решить, что для них хуже.

В Минобороны РФ сообщили, что на упавшем самолете Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли для обмена в Белгородскую область. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Для установления причин крушения к месту ЧП вылетела комиссия ВКС.

В Минобороны Украины заявили, что пока не готовы подтвердить или опровергнуть причастность ВСУ к катастрофе Ил-76 под Белгородом. Представители ведомства сообщили, что пока выясняют информацию о произошедшем.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал мнение, что после падения Ил-76 об обмене пленными не может быть речи. Депутат предположил, что самолет сбили украинские войска. В Минобороны РФ не подтверждали эту информацию.