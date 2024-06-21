Ракета ATACMS и пять беспилотников ВСУ сбиты над Херсонской областью Рогов: ПВО сбила над Херсонской областью пять БПЛА и ракету ATACMS

Фото: МО Украины

Над Херсонской областью сбили пять беспилотников ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов в Telegram-канале. Также ПВО нейтрализовала ракету ATACMS. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Ракета ATACMS и пять БпЛА ВСУ сбиты над Херсонской областью. Вражеские беспилотники были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой. Также система ПВО сбила снаряды РСЗО над Чонгаром, — написал он.

Этой же ночью, 20 июня, система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. В администрации города уточнили, что попытки атаковать населенный пункт были зафиксированы около 22:00 мск. Сведения о пострадавших и повреждениях не поступали.

Ранее в Минобороны информировали, что средства противовоздушной обороны в ночь на 20 июня уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА. По три летательных аппарата уничтожено в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Тогда же глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о пожаре на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.