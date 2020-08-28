Радиоактивную посылку из КНР задержали на таможне в Екатеринбурге

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Сотрудники таможни в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали посылку из Китая, радиационный фон которой превышал норму более чем в 10 раз.

Поверхность почтового отправления имеет радиационное загрязнение альфа- и бета- источниками. Нейтронного излучения не выявлено, — пояснил первый замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

Во время дозиметрических измерений прибор вместо естественных 0,11 мкЗв/ч показал 1,42 мкЗв/ч. Было зарегистрировано содержание радиоактивного изотопа торий-232.

Внутри посылки находились пять металлических стрежней в виде ручек и две металлические чайные ложки. Их происхождение не установлено. Поскольку посылка нарушает установленные в России санитарные правила, она будет отправлена обратно в Китай.

Ранее NEWS.ru писал, что жители нескольких штатов США получили из Китая посылки с маркировкой «ювелирные украшения», хотя внутри находились семена неизвестных растений. Первоначально в Минсельхозе предположили, что это могут быть вредные культуры. Позднее было установлено, что американцы получили семена мяты, розы, розмарина, капусты, лаванды, горчицы, вьюнка. В полиции считают, что инциденты связаны с онлайн-мошенничеством под названием «чистка щёткой». Поставщики используют его для повышения рейтинга продукта.