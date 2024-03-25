Работы в обвалившейся шахте «Пионер» решили приостановить Власти Амурской области сообщили о приостановке работ в шахте «Пионер»

Фото: МЧС РФ

Работы внутри шахты «Пионер» приостановлены, однако бурение разведывательных скважин продолжается, сообщило правительство Амурской области. Соответствующее решение было принято из-за угроз безопасности спасателей. Известно, что 18 марта в шахте произошел обвал, заблокированными оказались 13 горняков.

Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков на руднике Пионер в Амурской области. С места вывезли более 160 кубических метров грунта. В спасательной службе уточнили, что на шахте готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек, засыпаны грунтом места поступления горной массы.

Позднее стало известно, что рудник с большой вероятностью затоплен. В данный момент осуществляется бурение трех скважин, однако операция по спасению горняков осложняется риском еще одного прорыва породы в рудник и обвала борта карьера.